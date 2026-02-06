Ο Ολυμπιακός, με επικεφαλείς τους προέδρους του, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, μαζί και με τον άλλοτε παίκτη της ομάδας, Ντάνι Χάκετ, τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Η μαύρη επέτειος της τραγωδίας της Θύρας 7 πλησιάζει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τα θύματα με έναν συμβολικό τρόπο.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα του Ολυμπιακού, οι Αγγελόπουλοι και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ, άφησαν τριαντάφυλλα μπροστά στην Θύρα 7, τιμώντας έτσι τη μνήμη τους.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με την μαύρη φανέλα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.



