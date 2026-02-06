Ολυμπιακός: Ομάδα, Αγγελόπουλοι και Χάκετ τίμησαν τα θύματα της Θύρας 7
Η μαύρη επέτειος της τραγωδίας της Θύρας 7 πλησιάζει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τα θύματα με έναν συμβολικό τρόπο.
Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα του Ολυμπιακού, οι Αγγελόπουλοι και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ, άφησαν τριαντάφυλλα μπροστά στην Θύρα 7, τιμώντας έτσι τη μνήμη τους.
Επιπλέον, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με την μαύρη φανέλα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.
🕊️ No matter how many years pass, we will never forget you.#WeAreOlympiacos #Gate7 #NeverForgotten1981🌹 pic.twitter.com/T79GFsbFcY— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.