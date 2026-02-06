Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: «Ερωτευμένος» ο Φουρνιέ με Μπαρτζώκα - Φόρεσε φανέλα με το πρόσωπό του
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μία... ξεχωριστική στυλιστική επιλογή φορώντας μπλούζα κατά την άφιξή του στο ΣΕΦ με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της «σιωπής».
Nice t-shirt, @EvanFourmizz ! 😊#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/d8CLk6q0Ey— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 6, 2026
