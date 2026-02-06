Ο Εβάν Φουρνιέ επέλεξε να φορέσει μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μία... ξεχωριστική στυλιστική επιλογή φορώντας μπλούζα κατά την άφιξή του στο ΣΕΦ με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της «σιωπής».