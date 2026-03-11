Γουόρντ: «Περιμένω με ανυπομονησία τα Playoffs»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για το πρώτο του παιχνίδι ως αντίπαλος της Παρί στο Παρίσι.

Μετά το τέλος του αγώνα στην «Πόλη του Φωτός» με τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί, ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στη Nova για το ιδιαίτερο -για εκείνον- παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Για την βράβευσή του από την Παρί: «Μου αρέσει που ήμουν μέρος αυτού που φτιάξαμε εδώ. Μπήκαμε στη EuroLeague, κάναμε κάτι σπουδαίο, φτιάξαμε ιστορία, κάτι που το κρατάω στην καρδιά μου. Ήταν πολλά τα συναισθήματα και δεν μπόρεσα να τα συγκρατήσω. Πάντως είμαι χαρούμενος για τη νίκη στα 101 χρόνια του συλλόγου».

Για τη νίκη του Ολυμπιακού: «Επαιξαν πολύ πιο γρήγορα από ότι πέρσι, που ήμουν και εγώ. Καταφέραμε πάντως να… ελέγξουμε αυτό το… χάος. Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Μειώσαμε την ταχύτητά τους στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και πήραμε τη νίκη».

Για τους Ντόρσεϊ και Πίτερς: «Είναι επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους, είναι σπουδαίοι παίκτες και πάντα βρίσκουν τον τρόπο να βοηθήσουν και το έκαναν σήμερα».

Για τα Playoffs: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαστε στις πρώτες θέσεις και περιμένω τα Playoffs με ανυπομονησία».