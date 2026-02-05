Ολυμπιακός: Ο Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς απέναντι στην Βίρτους (6/2, 21:15) και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση.

Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τίθεται κι εκείνος νοκ άουτ ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα των παικτών που δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι η τέταρτη απουσία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, μετά από εκείνες των Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.

