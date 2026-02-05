Ολυμπιακός: Ο Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα
Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τίθεται κι εκείνος νοκ άουτ ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα των παικτών που δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μάλιστα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι η τέταρτη απουσία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, μετά από εκείνες των Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.
