Πίτερς: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε την άμυνά μας»

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν από τους βασικούς συντελεστές της νίκης (104-87) του Ολυμπιακού επί της Παρί στη Γαλλία για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πέρασε εμφατικά (104-87) από την έδρα της Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague και ο Άλεκ Πίτερς ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ με 18 πόντους, 4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν «όλα τα λεφτά» για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς εστίασε στην εξαιρετική άμυνα της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, όπου δέχθηκε μόλις 32 πόντους σε σχέση με τους 55 πόντους του πρώτου ημιχρόνου.

Αρχικά, στο flash interview ο Άλεκ Πίτερς αναφέρθηκε στο δεύτερο μέρος του Ολυμπιακού, καθώς ο ίδιος είχε δηλώσει στο ημίχρονο πως δεν γίνεται να παίζουν για όλο το παιχνίδι στον ίδιο ρυθμό: «Μιλήσαμε για αυτό στην ανάπαυλα, κάναμε κάποια αναπροσαρμογές. Είχαμε πολύ υψηλό ρυθμό στο πρώτο μέρος και ένιωθαν πολύ άνετα. Είχαν βάλει 55 πόντους στο πρώτο μισό, όμως εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίζουμε την άμυνά μας γιατί αλλιώς θα ήταν δύσκολο».

Όσο για τη σημασία του σερί 13-0 που έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο, ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, επισήμανε: «Αυτό είναι το μπάσκετ. Το να κερδίζεις εκτός έδρας είναι δύσκολο. Κάνοντας το σερί 13-0 βγήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο νιώθοντας πως έχουμε το παιχνίδι. Έτσι καταφέραμε να φτάσουμε ως το τέλος».

