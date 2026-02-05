Ολυμπιακός: Χωρίς Παπανικολάου κόντρα στη Βίρτους
Στις νίκες θέλει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague (6/2, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).
Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο ματς συνεχίζοντας να είναι εκτός. Δεν είναι όμως μόνο ο αρχηγός η απουσία των Πειραιωτών.
Στα πιτς συνεχίζουν να είναι οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα, δύο σημαντικές απώλειες για την περιφέρεια του Ολυμπιακού.
