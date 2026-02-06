Ο Βασίλιε Μίτσιτς προβληματίζει έντονα τον προπονητή της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρη Ιτούδη με την αγωνιστική του κατάσταση.

Παρότι αποτέλεσε την πλέον ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού ο Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ακόμη δεν έχει αποδώσει ούτε στο ελάχιστο όσα περίμεναν στο Ισραήλ διοίκηση και Δημήτρης Ιτούδης.

Ο Σέρβος γκαρντ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 14 εκατομμύρια ευρώ (4.6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως), γεγονός που τον κατέστησε τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη της Euroleague κινείται σε ρηχά νερά, γεγονός που προκαλεί εύλογα μουρμούρα και γκρίνια στο εσωτερικό της ομάδας.

Μπορεί τον τελευταίο καιρό να γράφουν στο Ισραήλ και τη Σερβία πως οι σχέσεις του Βασίλιε Μίτσιτς με τον Δημήτρη Ιτούδη είναι στο χειρότερο σημείο, αλλά η αλήθεια είναι πως αγωνιστικά ο παίκτης βρίσκεται πολύ μακριά από τα αγωνιστικά του στάνταρ και οδεύουμε ήδη στην τελική ευθεία για την διεκδίκηση των στόχων της ομάδας.

Στο πρώτο από τα δυο παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής την περασμένη Τρίτη (3/2) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι όπου η Χάποελ ηττήθηκε (87-75) ο Μίτσιτς αγωνίστηκε μόλις 8:25 λεπτά έχοντας 3 πόντους με 1/4 σουτ εντός πεδιάς, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος.

Στη δεύτερη αναμέτρηση με τη Βαλένθια στη MENORA MIVTACHIM ARENA του Τελ Αβίβ, όπου οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν με 104-99, ο Σέρβος γκαρντ έπαιξε 26:45 λεπτά σημειώνοντας 7 πόντους (3/4 δίποντα, 0/8 τρίποντα), πήρε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και υπέπεσε σε 4 λάθη και ο βαθμός αξιολόγησης του ήταν μηδέν!

Συνεπώς είναι απολύτως λογικό να υπάρχει έντονος προβληματισμός όχι μόνο από την πλευρά του προπονητή Δημήτρη Ιτούδη, που περιμένει ως μεσσία τον Ελάιτζα Μπράιαντ να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τις επόμενες ημέρες, αλλά και τη διοίκηση του Όφερ Γιανάι η οποία δαπάνησε ένα τεράστιο ποσό για να κάνει δικό της τον Μίτσιτς και εκείνος μοιάζει με σκιά του εαυτού του.

Ο Σέρβος γκαρντ ως τώρα έχει αποδειχθεί κατώτερος των περιστάσεων και θα αξιολογηθεί άμεσα η παρουσία του στα ματς που ακολουθούν και θα καθορίσουν το μέλλον του στη Χάποελ.

Άλλωστε, όταν αποκτήθηκε ήταν εμφανές πως έπρεπε να χάσει τα παραπανίσια κιλά του, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσει και την ταχύτητα του, όμως ακόμη μοιάζει να μην μπορεί να βρει έναν ρυθμό με συνέπεια η βοήθεια του να είναι μηδαμινή ως τώρα στους αγώνες της ομάδας...