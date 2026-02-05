Ανησυχία στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Τζέριαν Γκραντ αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Παρτίζαν, έχοντας τραυματιστεί στον αντίχειρα.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη νίκη επί της Ρεάλ, καθώς στο Βελιγράδι παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ και η δραματική νίκη στο τέλος με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να συνεχίσουν από εκεί που είχαν σταματήσει.

Ανησυχία επικρατεί στο «πράσινο» στρατόπεδο με τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα λιγότερο από 8 λεπτά πριν το φινάλε σε ένα μαρκάρισμα στον Τζεκίρι τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, στον αντίχειρα κι έδειξε να πονάει.

Αναμένεται να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 28η αγωνιστική υποδεχόμενη τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Telekom Center Athens την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 21:15. Για τη Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Καρδίτσα (08/02, 16:00).