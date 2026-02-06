Άταμαν: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Ναν»

Δείτε τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός είδε το μομέντουμ από τη νίκη επί της Ρεάλ να χάνεται στο Βελιγράδι, όπου παραδόθηκε χωρίς αντίσταση στην Παρτίζαν, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός από το νικητήριο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν ήταν αρκετά για να κρατήσουν τους «πράσινους» σε τροχιά συνέχειας.

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του και στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε ανέλυσε τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα, μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τους να κυνηγάει τους στόχους του.

Αναλυτικά

«Πολυ physical παιχνίδι και επιθετικό από την Παρτίζαν. Ο λόγος ίσως να είναι οτι ερχόμασταν από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ και χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Επίσης έχουμε βετεράνους στην ομάδα όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που τα έδωσαν όλα στην ομάδα. Δεν είχαμε ενέργεια να ματσάρουμε το physicality της Παρτίζαν».

Για τον Ναν και για την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Ναν, περιμένουμε κάθε εβδομάδα το πότε θα επιστρέψει. Είμαι εδώ για να απαντήσω μόνο από γύρω από το παιχνίδι».

Για τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί μας είναι ο Σλούκας και ο Σορτς και οι παίκτες της Παρτίζαν έπαιξαν καλή άμυνα πάνω τους».

Για το σκηνικό με τον Ρογκαβόπουλο: «Είναι συναισθηματικό το κομμάτι του Ρογκαβόπουλου, είναι νορμάλ, μπορεί να συμβεί. Ήταν φορτισμένος από την πορεία του παιχνιδιού».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να γυρίσει τον διακόπτη: «Όλες οι ομάδες είναι έτσι στην EuroLeague με μερικές εξαιρέσεις. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τους στόχους μας».