Ώρα μηδέν για τον Παναθηναϊκό

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει το στραπάτσο του Παναθηναϊκού στο Παλέ και την εικόνα κατάρρευσης των τελευταίων εβδομάδων, δίχως να παραλείπει τα γλυκόλογα για τον Άρη.

Λέω και ξαναλέω και γράφω και ξαναγράφω, ότι αν το ελληνικό πρωτάθλημα νεκραναστηθεί από την τέφρα του, το σύνθημα θα το δώσει η Θεσσαλονίκη. Όχι με τον Άρη ή με τον ΠΑΟΚ, αλλά με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ μαζί. Ο ένας τραβάει τον άλλον, ο Χσιάο τον Μυστακίδη και ο Μυστακίδης τον Χσιάο, και τα δύο χέρια νίπτουν μαζί το πρόσωπο.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού αλλά νικήθηκε από τον εαυτό του, ενώ ο Άρης άγγιξε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, την άφησε να ξεγλιστρήσει από τα δάχτυλά του και την άρπαξε ξανά μέσα από τα δόντια της ήττας. Όπως βλέπετε στη φράση που προηγήθηκε, εάν ο ονομαστής είναι η Θεσσαλονίκη, κοινός παρονομαστής είναι ο Παναθηναϊκός.

Θα μου επιτρέψουν λοιπόν οι καλοί μου φίλοι από το βορρά να αφήσω τους «κίτρινους» διθυράμβους για τη μεθεπόμενη μέρα ή/και για το αντίστοιχο σημείωμα του Βασίλη Βλαχόπουλου. Καλώς ή κακώς ή πολύ κακώς, το θέμα αυτές τις μέρες δεν είναι ο θριαμβευτής Άρης, αλλά η ομάδα που χτίστηκε για ευρωπαϊκή παρέλαση και μολαταύτα σκουντουφλάει ακόμα και στην ευθεία.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε την Ντριμ Τιμ της περιμέτρου για να παίζει 38 λεπτά ο Γκραντ και για να μένει ανενεργός σε κρίσιμο ματς λόγω κόπωσης ο Σλούκας.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο από τους κορυφαίους φόργουορντ της Ευρώπης για να ψάχνει «τριαροτεσσάρι» και μπόμπες στο ΝΒΑ Φεβρουάριο μήνα.

Ο Παναθηναϊκός έχει στα βιβλία του τέσσερις πρωτοκλασάτους σέντερ για να παίζει μόνος του (και με τραυματισμό) ο Χολμς, με ρεζέρβα τον Σαμοντούροφ.

Ο Παναθηναϊκός γέμισε το ρόστερ του με ποιότητα και βάθος για να κατεβάζει σε κρίσιμο ματς πρωταθλήματος ροτέισιον οκτώ, ουσιαστικά παικτών.

Αλήθεια, ποιους προσπάθησε ο Αταμάν να ρίξει στις ρόδες με τον τελευταίο του εξάψαλμο; Τον Φαρίντ, που σήμερα έμεινε εκτός δωδεκάδας; Τον Μήτογλου, που στη Λυών έπαιξε καλά αν και τραυματίας; Τον Σαμοντούροφ και τον Καλαϊτζάκη, που δεν αγωνίστηκαν καθόλου στη Γαλλία; Τον Σορτς και τον Τολιόπουλο πάντως τους ξεκίνησε βασικούς σήμερα. Ο Αμερικανός ανέλαβε ηγετικό ρόλο στο τέλος παρ' όλο που έπαιζε τραυματίας.

Στο τέλος του αγώνα με τον Άρη, ο παγερά αμέτοχος Αταμάν κατέφυγε στη συνήθη κίνηση απελπισίας: διαμαρτυρίες, τεχνικές ποινές, αποβολή, στρεψοδικία. Η διαιτησία δεν έφταιξε σε τίποτα για το σημερινό χάλι του Παναθηναϊκού ή για την κατάρρευση των τελευταίων εβδομάδων, με αφετηρία το ευρωπαϊκό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ούτε βέβαια είναι αρκετή η ολική επαναφορά στο πεντάλεπτο του Χρήστου Σερέλη στο Αλεξάνδρειο για να εξωραΐσει την εικόνα. Είναι τυχαίο που η ομάδα συσπειρώθηκε και σουλουπώθηκε όταν πέρασε στα χέρια του Σερέλη; Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Ο Άρης πήγε να χάσει παιχνίδι από +15 μέσα σε ένα πεντάλεπτο, αλλά το έλλειμμα καθοδήγησης των «κιτρίνων» -στο παρκέ και από τον πάγκο- είναι θέμα για άλλο σημείωμα. Στο κάτω κάτω, οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης πέτυχαν απόψε υπέρβαση (άσχετα με την τάση «αυτοχειρίας»), ενώ προέρχονταν και αυτοί από δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ταξίδι και «αυτοχειρία» (στην Κωνσταντινούπολη) παρόμοια με την παρ’ ολίγον σημερινή, απέναντι σε αντίπαλο που βαυκαλίζεται ότι είναι επιπέδου Euroleague.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται δύο βήματα πίσω από τον Ολυμπιακό στην κούρσα της Basket League και χρειάζεται δώρα από τρίτους για να διεκδικήσει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι», στο μεταξύ, μετρούν 7-8 χρόνια αήττητοι στις συναντήσεις με μεγαλομεσαίους, μικρομεσαίους, μεσαίους και μικρούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μεθαύριο επισκέπτεται τον Παναθηναϊκό η Ρεάλ με άγριες διαθέσεις, ενώ ακολουθεί ταξίδι-νάρκη στο αινιγματικό Βελιγράδι, με τον Κέντρικ Ναν καταπώς φαίνεται παροπλισμένο. Το πρωτάθλημα περνάει αναγκαστικά σε τρίτη μοίρα μέχρι νεωτέρας, αφού έρχεται και το φάιναλ-8 του Κυπέλλου, για περιποίηση στις πληγές. Ή μήπως περισσότερο αλάτι; Εάν κάποιος εκεί έξω ανεμίζει τα πράσινα λάβαρα αισιόδοξος αυτές τις μέρες, να μου τον δείξετε για να τον βάλουμε σε γυάλα.

