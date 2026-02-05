Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: «Ομπράντοβιτς» φώναζαν οι Σέρβοι πριν το τζάμπολ
Το... φάντασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπάρχει ακόμη πάνω από την Παρτίζαν και θα συνεχίσει να υπάρχει, με τους οπαδούς της ομάδας να μην ξεχνούν τον αγαπημένο τους προπονητή, ειδικά μετά τον παράδοξο τρόπο με τον οποίο αποχώρησε.
Μάλιστα, πριν το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι φίλοι της Παρτίζαν έδειξαν για ακόμη μια φορά την αγάπη και την στήριξή τους στον πρώην προπονητή τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
Το Gazzetta βρέθηκε στην Belgrade Arena και απαθανάτισε τη στιγμή:
Οι φίλοι της Παρτιζαν φώναζαν το όνομα του Ομπράντοβιτς μισή ώρα πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 5, 2026
Αποστολή στο Βελιγράδι: @gkouvaris pic.twitter.com/SZmAkXcmYo
