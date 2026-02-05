O Παναθηναϊκός έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μερσίν και ηττήθηκε με 87-91.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Μερσίν στο Telekom Center για την πρώτη «μάχη» στη φάση των «8» του EuroCup Women, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 87-91. Επόμενος σταθμός η ρεβάνς στην Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου, όπου οι «πράσινες» θα δώσουν τα ρέστα τους.

Παναθηναϊκός - Μερσίν: Το ματς

Η Μερσίν μπήκε δυνατά στο παρκέ και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό, ανοίγοντας το παιχνίδι με σερί 0-7, βασιζόμενη στην πολύ πιεστική της άμυνα. Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν γρήγορα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (2-12) και με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγαν στο +17 (5-22), δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, απαντώντας με σερί 7-0 για το 12-22, ενώ με μπροστάρισσα τη Σπανού κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους επτά πόντους (17-24), βρίσκοντας καλύτερο ρυθμό στην επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, η Μερσίν διατηρούσε τον έλεγχο και μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο κρατώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (23-38). Οι «πράσινες» δεν άφησαν το ματς να ξεφύγει. Κριμίλη και Σπανού συνέχισαν να πιέζουν, μειώνοντας αρχικά σε 28-38 και στη συνέχεια κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση μονοψήφιου σκορ (35-43), δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι την ανάπαυλα. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός μπήκε με ενέργεια και με σερί 7-0, δια χειρός Φιτζέραλντ και Σπανού, πλησίασε στους πέντε πόντους (51-56). Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, οι «πράσινες» πάλευαν να διατηρήσουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, όμως η Μερσίν βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 11 πόντων (65-76). Φιτζέραλντ και Πρινς βγήκαν στην αντεπίθεση για το "πράσινο" 10-0 (75-78), η Πρινς μείωσε στο καλάθι για το 77-79. Η συνέχεια μετατράπησε σε κανονικό... θρίλερ με την Σπανού να διατηρεί τον Παναθηναϊκό στον πόντο (85-86), όμως δεν κατάφερε να φτάσει ως την τελική νίκη. Τα δεκάλεπτα: 19-24, 39-49, 65-76, 87-91

H MVP... Η Μπούσρα Άκμπας με 21 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Η Άρτεμις Σπανού με double double 21 πόντων, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13-22 πόντοι στον αιφνιδιασμό.