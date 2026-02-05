Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε ήταν σπουδαίος απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Καναδό της Ντουμπάι να κατακτά το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην EuroLeague!

Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε πραγματοποίησε μια επιβλητική ατομική εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Καναδό ψηλό να αναδεικνύεται MVP της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η στατιστική του Εμφιόντου Καμπενγκέλε ήταν για... όσκαρ, καθώς στο 108-98 της Ντουμπάι απέναντι συον Ολυμπιακό, συγκέντρωσε 30 βαθμούς στο PIR, το υψηλότερο ανάμεσα σε όλους τους παίκτες των νικητών.

Συγκεκριμένα ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε είχε 21 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό, σουτάροντας με 8/17 εντός παιδιάς (7/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, και 4/4 βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε επίσης 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και κέρδισε 2 φάουλ.

Η εμφάνισή του αυτή του χάρισε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά στην καριέρα του, καθιστώντας τον τον πρώτο παίκτη στην ιστορία της Ντουμπάι που το κατακτά και μόλις τον δεύτερο Καναδό που το πετυχαίνει, μετά τον Κέβιν Πάνγκος.