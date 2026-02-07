Επίσημη καταγγελία στη Euroleague από την «πράσινη» ΚΑΕ για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το ματς του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε τοποθετηθεί επίσημα μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι που τον έβριζε, μετά την ήττα από την Dubai Basketball. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέβηκε στην εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του».

O Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Euroleague για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι και τα όσα ανέφερε ανήμερα των 118ων γενεθλίων της ομάδας.

Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια που κάνουν καθώς θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες εναντίον του.

