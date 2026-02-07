Ο Ολυμπιακός βρήκε εύκολα την 12η νίκη στο στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της Νέας Ιωνίας με το «σαρωτικό» 42-76.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση πάνω στη Νέα Ιωνία, επικρατώντας εύκολα με 42-76 εκτός έδρας.

Η ομάδα της Δροσάκη έκανε... περίπατο και με κορυφαία σκόρερ την Χριστινάκη που τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, βρήκε εύκολα την 12η νίκη της στην Α1 γυναικών.

Ιωνία-Ολυμπιακός 42-76

Διαιτητές: Βελέντζας-Πετράκης Ι.-Τσικριτσάκη

Δεκάλεπτα: 13-24, 25-38, 31-56, 42-76

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 10, Καραγιάννη 6, Πασχάλη, Νικολοπούλου, Γκριγκς 10(2), Τσιανάκα, Φουράκη 2, Μαντά 2, Κλαρκ 8(2), Τζάκσον, Στογιανόφσκα 4, Ευμορφοπούλου.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Λέρη 2, Γιακούμπκοβα 14(1), Νικολοπούλου 2, Γουόλφολκ 2, Καρλάφτη 7(1), Δίελα 2, Μπενέκη 5, Χριστινάκη 17(1), Κολλάτου, Τζόνσον 15, Ράμπερ 6, Ντάλα 4.

Στο δεύτερο από τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (07/02), ο ΠΑΟΚ, κέρδισε εύκολα την Ανόρθωση Βόλου με 102-81 στη Θεσσαλονίκη.

Με τη Μανίς να βάζει 24 και την Κυπριανού 20, η ομάδα του Αγγελίδη βρήκε την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα και πήρε βαθμολογική... ανάσα.

ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81

Διαιτητές: Ντόγκας-Παπαγεωργίου Κ.-Τούσης

Δεκάλεπτα: 32-17, 56-29, 75-54, 102-81

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού 20(3), Γουίλιαμς 16(4), Ράπτη 2, Γιαννούδη 5(1), Βιντσιλαίου 4, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 15(3), Παπαϊωάννου 8, Μανίς 24(1), Ζορμπαλά 6, Μπαντού 10(2).

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 19(1), Σουλτάνη 3(1), Γιαπιτζόγλου 10(1), Σιουμουρέκη 5(1), Σαμαντά 3(1), Κουτσουνούρη 5, Βερτ 16(3), Τόμπσον 12(1), Μπατλ 8.

Αποτελέσματα Σάββατο (07/02)

ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81

Ιωνία-Ολυμπιακός 42-76

Κυριακή (08/02)

13:00: Αθηναϊκός - Πας Γιάννινα

14:30: Παναθηναϊκός - Παναθλητικός