Χουάντσο ενόψει Παρτίζαν: «Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν»

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν αναφέρθηκε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού για Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, έχει μπροστά του να διαχειριστεί την αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν (05/02, 21:30), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας του για το Βελιγράδι και αναφέρθηκε στο «κλειδί» που θα πρέπει να έχουν οι «πράσινοι», προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ:

«Τώρα εστιάζουμε στο αυριανό παιχνίδι. Η Παρτίζαν έχασε στο τέλος από την Μακάμπι, μια σκληρή ήττα. Έπαιξαν καλύτερα, θα είναι μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να παλέψουμε για να πάρουμε τη νίκη».

Για το κλειδί του αγώνα με την Παρτίζαν: «Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Παίζουν στην έδρα τους, θα έχουμε τον κόσμο. Είναι ταλαντούχοι παίκτες και μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να παίξουμε άμυνα, να είμαστε επιθετικοί και να είμαστε ενωμένοι».

Για το τι είπε στον Γκραντ μετά το νικητήριο σουτ: «Το άξιζε. Του είπα να πάρει τη μπάλα και να σκοράρει. Τον εμπιστεύομαι πολύ. Είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Περνάμε από σκαμπανεβάσματα, είχε ευκαιρία για νικητήριο σουτ κόντρα στη Μακάμπι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο κόσμος μισεί λίγο παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη αγάπη να περάσουν τα πάντα. Το άξιζε, ήταν μια σημαντική και μεγάλη νίκη. Το ΟΑΚΑ ήταν φωτιά. Εστιάζουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αν η νίκη κόντρα στη Ρεάλ είναι turning point: «Κάθε παιχνίδι είναι turning point. Εάν χάσουμε αύριο όλοι θα τρελαθούν. Θα πρέπει να προχωράς μέσα από τα σκαμπανεβάσματα. Είναι Φεβρουάριος, η σεζόν είναι μεγάλη, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να δούμε βίντεο. Είναι μεγάλη σεζόν. Θα παίξουμε στα υψηλότερα μας όταν πρέπει».