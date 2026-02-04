Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός, αλλά με 14 παίκτες κόντρα στην Παρτιζάν
Μετά το ματς θρίλερ με την Ρεάλ Μαδρίτης, χθες το βράδυ, σειρά για τον Παναθηναϊκό παίρνει αυτό κόντρα στην Παρτιζάν την Πέμπτη, το οποίο είναι εκτός έδρας.
Στο παιχνίδι αυτό, ο Εργκίν Αταμάν όπως αναμενόταν, δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν, όπως ο ίδιος προανήγγειλε χθες το βράδυ.
Αντιθέτως, ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Θυμίζουμε πως η Παρτιζάν έχασε χθες στο τέλος από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με ένα σουτ του Κλαρ.
