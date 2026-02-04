Σλούκας: «Μαζί με τη Ρεάλ είμαστε οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Στην παρουσία του κόσμου στάθηκε ο Κώστας Σλούκας, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Ρεάλ στο «Telekom Center Athens».

Σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης (82-81) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στη flash interview αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και μίλησε για το πόσο σημαντική ήταν παρουσία και η στήριξη του κόσμου, ενώ πρόσθεσε πως ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ είναι οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

«Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, με προσωπικότητες στο παρκέ. Πολεμήσαμε μανιασμέενα να πάρουμε τη νίκη. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά, αν ήμασταν πιο έξυπνοι θα κερδίζαμε ευκολότερα. Στο τέλος το έβαλε ο Γκραντ και κερδίσαμε. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά επειδή το πρόγραμμα είναι τέτοιο πρέπει να προετοιμαστούμε για την Παρτίζαν.

Πάντα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, όπως όλοι οι παίκτες. Προσπαθώ να είμαι το παράδειγμα. Έχω φοβερή σύνδεση με τον κόσμο, με εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ. Ακόμα και στα τελευταία λεπτά που χάσαμε το προβάδισμα ήταν εκεί.

Ήταν απίθανο που γιορτάσαμε τα γενέθλια της ομάδας με μία τέτοια νίκη. Το έχω ξαναπεί, μαζί με τη Ρεάλ είμαστε οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».