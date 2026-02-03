Παναθηναϊκός: Όλοι μέσα, ο Άταμαν έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους 12 παίκτες σε ένα ημίχρονο!
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Ρεάλ στο Τelekom Center Athens για τη Euroleague και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν όλοι οι παίκτες του τριφυλλιού.
Ο Έργκιν Άταμαν έδωσε χρόνο σε όλους στα πρώτα 20 λεπτά, σε ένα στατιστικό που είναι ξεχωριστό δίχως αμφιβολία. Όλοι μέσα από τον Τούρκο προπονητή.
Συγκεκριμένα οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Σαμοντούροβ πάτησαν παρκέ.
Πριν το τζάμπολ ο κόσμος του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε όρθιος τον Εργκίν Αταμάν πριν την αναμέτρηση με τη Ρεάλ για τη Euroleague, με τον ίδιο να υψώνει τις γροθιές του κάτι που άλλωστε κάνει παραδοσιακά.
