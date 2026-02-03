Ο κόσμος του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε όρθιος τον Εργκίν Αταμάν πριν την αναμέτρηση με τη Ρεάλ για τη Euroleague.

O κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδό του στο «Telekom Center Athens» πριν ξεκινήσει το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός πήρε μήνυμα στήριξης από τον κόσμο του «τριφυλλιού», εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου με πολλά ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του και με διαρκή σενάρια περι αποχώρησής του.

Μπαίνοντας στο παρκέ, ο προπονητής των Πρασίνων χαιρέτησε τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες, υψώνοντας τις γροθιές του κάτι που άλλωστε κάνει παραδοσιακά. Οι φίλαθλοι με τη σειρά τους τον υποδέχθηκαν όρθιοι φωνάζοντας συνθήματα με το όνομά του.