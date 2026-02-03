Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι αναφέρθηκε στην Αναντολού Εφές και την δημιουργία του ρόστερ που δεν δίνει τίποτε «καρφώνοντας» τους Σέιν Λάρκιν και Βενσάν Πουαριέ.

Σκληρές αλήθειες είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι καλεσμένος σε εκπομπή της Euroleague στην Τουρκία, αναφερόμενος στην Αναντολού Εφές, τη διαχείριση της διοίκησης και το ακριβότερο ρόστερ σε σχέση με εκείνο της Φενέρμπαχτσε, το οποίο όμως δεν δίνει τίποτε.

Μάλιστα, ο σπουδαίος Τούρκος σκόρερ του παρελθόντος μίλησε με αριθμούς ανοικτά και «κάρφωσε» τον Σέιν Λάρκιν που παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στη Euroleague και δεν δίνει τίποτε, ενώ αναφέρθηκε και στον Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος δεν έχει δώσει απολύτως τίποτε στα δυο χρόνια που είναι στην ομάδα.

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι εξήγησε πως ο προϋπολογισμός της ομάδας του Πάμπλο Λάσο είναι υψηλότερος από εκείνον που έχει η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως η Αναντολού Εφές στοιχίζει 21 εκατ. ευρώ, ενώ η Φενέρμπαχτσε έχει 16 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ομάδων επισήμανε πως η διαφορά ποιότητας των δυο τουρκικών συλλόγων είναι πολύ μεγάλη, ενώ σχολίασε τόσο το συμβόλαιο του Λάρκιν, όσο και αυτό του Πουαριέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι:

«Υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο από την ανησυχία ότι αύριο θα συμβεί κάτι. Ο προϋπολογισμός της ομάδας της Εφές είναι ακριβότερος από αυτόν της Φενερμπαχτσέ. Η Εφές 21 ( σ.σ. εκατ. ευρώ), ενώ ο προϋπολογισμός των παικτών της Φενέρμπαχτσε είναι 16.

Η διαφορά στο μπάσκετ μεταξύ των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Ο Λάρκιν παίρνει 4 εκατομμύρια και δεν δίνει τίποτα, ο Πουαριέ τι έχει δώσει στην Εφές τα τελευταία 2 χρόνια;».