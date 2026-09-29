Ο Εργκίν Άταμαν επέστρεψε στη EuroLeague αυτή τη φορά ως θεατής για να παρακολουθήσει το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να απέχει προς το παρόν από τη δράση, καθώς δεν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου κάποιας ομάδας, ωστόσο δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιο ματς EuroLeague ως θεατής.

Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο Basketball Development Center για να δει από κοντά το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο γήπεδο της ομάδας με την οποία έχει κατακτήσει και δύο τρόπαια EuroLeague.

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