Εφές - Ρεάλ: «Παρών» ο Άταμαν στην Κωνσταντινούπολη
Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να απέχει προς το παρόν από τη δράση, καθώς δεν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου κάποιας ομάδας, ωστόσο δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιο ματς EuroLeague ως θεατής.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο Basketball Development Center για να δει από κοντά το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο γήπεδο της ομάδας με την οποία έχει κατακτήσει και δύο τρόπαια EuroLeague.
Δείτε το video
Ergin Ataman, Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesi için yerini aldı! @AnadoluEfesSK 🔵⚪️ pic.twitter.com/oauNTGEnuV— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) September 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.