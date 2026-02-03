Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του εκτός έδρας αγώνα των Πειραιωτών σήμερα (3/2).

Σε μια... περίεργη ώρα για τα δεδομένα της Euroleague αγωνίζεται σήμερα (3/2) ο Ολυμπιακός εκτός έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από την Ντουμπάι στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής και θέλει να φύγει με το διπλό, φτάνοντας έτσι τις 17 νίκες στη διοργάνωση και παραμένοντας στα «ψηλά» της βαθμολογίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.