Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλυσε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι το απόγευμα της Τρίτης (3/2, 18:00) στην Coca-Cola Arena.

Πανέτοιμος για τη «μάχη» με την Ντουμπάι το απόγευμα της Τρίτης (3/2, 18:00) για την 26η αγωνιστική της Euroleague στην Coca-Cola Arena είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προπόνηση τους και θέλουν να πιστοποιήσουν την καλή τους κατάσταση σε μια ακόμη αναμέτρηση.

O Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της αξιολόγησης σε όλη την EuroLeague, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας τόσο στην αυριανή (3/2) αναμέτρηση, όσο και στο δύσκολο ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και τη δική του εξαιρετική πορεία το τελευταίο διάστημα.

- Κάνε μας αρχικά ένα σχόλιο για την Ντουμπάι. Υπάρχει κάποιος παίκτης-κλειδί για το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού;

«Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα ομάδα που παίζει ένα εκ φύσεως επιθετικό μπάσκετ. Παίζει ένα παιχνίδι πολλών κατόχων και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιον παίκτη-κλειδί, αλλά θα έλεγα ότι η επιστροφή του Ντζανάν Μούσα είναι πολύ σημαντική. Πλέον είναι όλοι υγιείς στην Dubai BC, κάτι που την καθιστά πολύ απρόβλεπτη ομάδα, ενώ έχει ήδη δείξει πόσο καλή είναι ιδιαίτερα στην έδρα της».

- Σας βοήθησε το ταξίδι μία ημέρα νωρίτερα ώστε να προσαρμοστείτε;

«Εννοείται ότι το ταξίδι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πιο λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο μεγαλύτερο από ότι συνήθως, αλλά δόξα τω Θεώ η ομάδα φρόντισε ώστε το ταξίδι να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι!».

- Τον τελευταίο μήνα έχεις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις, οι οποίες έχουν συνδυαστεί με το καλό πρόσωπο του Ολυμπιακού φέτος. Ο καλός Σασα κάνει τον Ολυμπιακό νικητή ή ο καλός Ολυμπιακός κάνει ακόμα καλύτερο τον Σάσα;

«Νομίζω ότι αυτά είναι αμφίδρομα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να παίζει καλά και να κερδίζει, γιατί οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση και χρόνο ώστε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Πάντα δίνω το 100% ώστε η ομάδα να κερδίζει. Αυτό με νοιάζει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι τέλους».

