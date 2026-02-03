Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (3/2) μάχης των «πρασίνων».

Μετά τον... χαμό που έφερε η ήττα του από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (1/2, 102-95), ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (3/2) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και θέλει να γράψει την 16η νίκη της στον θεσμό, κάνοντας το 2/2 απέναντι στους Ισπανούς (είχε νικήσει και στη Μαδρίτη).

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.