Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Που θα δείτε τη μάχη της Euroleague
Μετά τον... χαμό που έφερε η ήττα του από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (1/2, 102-95), ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (3/2) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και θέλει να γράψει την 16η νίκη της στον θεσμό, κάνοντας το 2/2 απέναντι στους Ισπανούς (είχε νικήσει και στη Μαδρίτη).
Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
