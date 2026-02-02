Γκραντ ενόψει Ρεάλ: «Ο κόσμος θα μας βοηθήσει να φέρουμε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενέργειας»

Στην ενέργεια του κόσμου στάθηκε ο Τζέριαν Γκραντ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ στο «Telekom Center Athens».

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στο κομμάτι της ενέργειας που θα φέρει ο κόσμος και θα βοηθήσει τους «πράσινους» να μπουν ξανά σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέριαν Γκραντ:

«Για εμάς είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια που πραγματικά βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, όταν παίζουμε απέναντι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Το “κλειδί” είναι να φέρουμε αυτή την ενέργεια. Είδαμε την τελευταία φορά που τους αντιμετωπίσαμε ότι παίξαμε με πολλή ενέργεια και ως ομάδα, και ο κόσμος θα μας βοηθήσει να φέρουμε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενέργειας».