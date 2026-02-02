Το σχόλιο του Παπαπέτρου για Γιαννακόπουλο, Άταμαν και εξελίξεις στον Παναθηναϊκό: «Πόσα από τα 40 εκατ. μπάτζετ, αξιοποιούνται;»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στον Εργκίν Άταμαν και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η συζήτηση για το μέλλον του Εργκίν Άταμαν στον Παναθηναϊκό έχει... φουντώσει και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Αταμάν, το πόσο επηρεάζει η ομάδα, αλλά και στις υπερβάσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τα τελευταία χρόνια.

«Όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει τον αθλητισμό, πρέπει να δρούμε βάση κάποιων κανόνων. Δεν μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις γιοατί ο κόσμος περιμένει τις δηλώσεις του προπονητή. Δεν μπορείς να ενεργεις με βάση το συναίσθημα και το τι εσύ πιστεύεις. Πρέπει να σέβεσαι το άθλημα και το άθλημα να σέβεται εμάς. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να σεβαστούμε τον κόσμο. Ο κόσμος κάνει τον αθλητισμό τόσο όμορφο και δίνει μια διαφορετική ομορφιά. Λένε ότι "αυτός ο προπονητής" έφερε τη Εuroleague. Αυτό δεν ισχύει γιατι υπάρχει μια ομάδα, παίκτες, διοίκηση και ένας πρόεδρος που έκανε τεράστια επένδυση. Παναθηναϊκός και Αταμάν στην πρώτη σεζόν συνεργασίας κατάφεραν τα πάντα. Πήρε Euroleague και ένα από τα πιο ιστορικά πρωταθλήματα με το comeback. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο επιτυχημένη, αλλά πήγε Final Four. Όπως είδαμε και στον Ολυμπιακό, δεν είναι δεδομένο πως αν πας Final Four θα το κερδίσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο πρόεδρος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε υπερβάσεις τα τελευταία χρόνια. Τον τελευταίο μήνα και την φετινή σεζόν, στα μάτια ενός φιλάθλου, ο Παναθηναϊκός δεν πληρούσε αυτά τα πράγματα. Τον τελευταίο μήνα έχει κάνει τρεις νίκες στους 2 από τους πιο αδύναμους αντιπάλους», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίζει με 40 εκατ. μπάτζετ αλλά να χρησιμοποιεί μόνο τα 25 από αυτά».

