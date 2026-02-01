Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον αγώνα με την Ντουμπάι

Ούτε με την Ντουμπάι θα αγωνιστεί ο Κώστας Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τον αγώνα της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Κάτι αναμενόμενο άλλωστε, καθώς ο Έλληνας τεχνικός είχε ενημερώσει ήδη πως ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης για περίπου ένα δεκαήμερο. Το παιχνίδι με την Ντουμπάι είναι το τρίτο σερί που παραμένει εκτός δράσης ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς δεν έχει αγωνιστεί πρώτα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague και στη συνέχεια με το Περιστέρι για τη Stoiximan GBL.

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει ούτε στον Μόντε Μόρις, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, αλλά ούτε και στον Φρανκ Νιλικίνα. Οι δυο παίκτες λείπουν από την περιφέρεια της ομάδας, όπου παρότι προστέθηκε ο Κόρι Τζόσεφ, είναι εμφανές πως χρειάζεται η βοήθεια των δυο παικτών που είναι στα... πιτς.

Με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι, ταξίδεψε και ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος βέβαια δεν είναι ακόμη σε θέση να αγωνιστεί. Ωστόσο, ο Γάλλος σέντερ είναι κοντά στην ομάδα.