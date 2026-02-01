Μπαρτζώκας για το κλίμα στο Ολυμπιακό: «Είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω κάνει»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Ντουμπάι, ενόψει της αναμέτρησης με την Dubai Basketball (3/2, 18:00) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε το κλίμα στους Πειραιώτες και την αγκαλιά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Ντουμπάι απέναντι στην Dubai Basketball (3/2, 18:00), για την 26η αγωνιστική της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση των Πειραιωτών για το Εμιράτο, τονίζοντας:

Για την κατάσταση του Ολυμπιακού και το ματς με την Dubai Basketball: «Είναι μία ομάδα με εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Είναι δύσκολο να την κερδίσεις στην έδρα της. Υπάρχει αλλαγή ώρας και για αυτό ταξιδεύουμε νωρίτερα. Νιώθουμε καλά και ότι βελτιωνόμαστε σε τομείς σαν ομάδα. Πολλές φορές αυτό σε κάθε ματς δεν μετράει.»

Για το μεγάλο ρόστερ: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ για το μεγάλο ρόστερ, αλλά ίσα ίσα πρέπει να είμαι πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχουν παίκτες με ταλέντο που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως οι τρεις ψηλοί που μας έχουν άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ τους και ο καθένας μπορεί να προσφέρει πολλά. Είναι ένα μεγάλο ρόστερ, αλλά με το Περιστέρι παίξαμε με 10 παίκτες. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα πολλά ματς. Νιώθω χαρούμενος και πιο ασφαλής με το ρόστερ. Σας θυμίζω η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν στο ματς με τη Φενέρ. Όταν γυρίσουν ο Μόρις, ο Νιλικίνα και ο Παπανικολάου θα έχουμε λύσεις για κάθε πρόβλημα».

Για την αγκαλιά με τον Ντόρσεϊ: «Είχαμε μιλήσει πριν στο τάιμ-άουτ που είχε κάνει κάποια λάθη και του είπε ότι θα βάλεις το σουτ για αυτό και με έδειξε μετά. Επειδή το έβαλε ήταν κάτι πριν που είπαμε. Είναι μία ανταπόδοση του ενός με τον άλλον. Η αγκαλιά ήταν η χαρά της νίκης.»

Για το κλίμα στην ομάδα: «Δεν ξέρω πραγματικά πού είχε γραφτεί αυτό και από ποιά μέσα και σε τί αποσκοπούσαν. Όλες οι ομάδες είναι οικογένειες. Ούτε είναι όλα ρόδινα, ούτε όλα άσχημα και μέσ στη χρονιά επειδή υπάρχουν μεγάλες εντάσεις πάντα υπάρχουν τα πάνω-κάτω στις σχέσεις των ανθρώπων. Νομίζω όμως γενικά πως είναι ένα από τα καλύτερα που έχω συναντήσει. Καλοί χαρακτήρες, καλοί συμπαίκτες και ακούν τον προπονητή. Γενικά πιστεύω πως είναι από τις καλύτερες δουλείες που έχω κάνει όσον αφορά την ατμόσφαιρα που υπάρχει».