Ο Ολυμπιακός πήρε την «κούπα» στο Telekom Center Athens και οι Oι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος φωτογραφήθηκαν με την μητέρα τους Άννα-Μαρία.

Το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ (92-85) στο Telekom Center Athens και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας.

Οι διοικητικοί ηγέτες των «ερυθρολεύκων» μετά την απονομή πήραν το βαρύτιμο τρόπαιο και κρατώντας το, φωτογραφήθηκαν μαζί με την μητέρα τους, Άννα-Μαρία.

Ένα φωτογραφικό κλικ μιας κορυφαίας αθλητικής στιγμής για την οικογένεια των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, που είδαν την προσπάθεια τους να φτάνει με επιτυχία ως το τέλος, έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες στα Final Four.

