Αγγελόπουλοι για το τρόπαιο: «Το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας»

Οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησαν στην κάμερα της NOVA για την 4η Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μιλώντας για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας - που κατέκτησε ο Ολυμπιακός μετά τον νικηφόρο τελικό με τη Ρεάλ - στη NOVA τόνισαν για:

Το τρόπαιο: «Δύσκολο να το εκλογικεύσουμε: υπήρξε προσμονή 5 χρόνια. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός, είχε την ιδιαιτερότητα που το σηκώσαμε εδώ μέσα, άξιζε ο κόπος, ο κόσμος και η ομάδα, που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το να φτάνεις F4 και να μην πετυχαίνεις στις λεπτομέρειες να είναι αποτυχία, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα».

Τα συναισθήματά τους: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, ζούμε απίστευτες στιγμές, δεν φανταζόμασταν ότι θα ότι θα ζούσαμε, είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, ό, τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι καραμέλα η δικαίωση, όταν είμαστε συνέχεια Final 4, ήταν θαύμα τα πρώτα χρόνια με το μπάτζετ που είχαμε, είμαστε, νικητές, το έχετε δει, για να πας F4 με νίκες τρομακτικές, σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη. Είχα πει το 2017 που χάσαμε στην Πόλη, να γίνει μία φορά στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΟΑΚΑ, έγινε και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

Συγχαρητήρια, συγκλονιστικές στιγμές, κάτι μοναδικό με τον κόσμο, κάτι απίστευτο. Δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες, η ομάδα είναι πάνω απ’ όλα, αλλά η περίπτωση Φουρνιέ είναι η απάντηση. Είναι μία διαδρομή ο αθλητισμός, μία μεγάλη πορεία, ο Φουρνιέ ήταν το 2010 στο Παρίσι, στο Βελιγράδι που χάσαμε και ήμασταν απογοητευμένοι, του μπήκε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να παίξει στον Ολυμπιακό και σήμερα έφτασε εδώ. Δε είναι ότι χάνεις και πρέπει να τα παρατήσεις, αυτός είναι ο δρόμος μας, δεν δικαιωθήκαμε εμείς, η ομάδα και ο κόσμος και ο οργανισμός».

Το πού το αφιερώνουν: «Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του, τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε καταπληκτική σχέση. Σημαδιακή μέρα, 5 χρόνια που έφυγε, θα μείνει στην Ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα



