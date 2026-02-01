Η Dubai Basketball συνέχισε την αήττητη πορεία της στην Αδριατική Λίγκα, φτάνοντας στο 15/15 μετά τη νίκη με 94-78 επί της Ιγκοκέα, και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Dubai Basketball επικράτησε της Ιγκοκέα με 94-78 στο Εμιράτο, φτάνοντας τις 15 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην Αδριατική Λίγκα και παραμένοντας στην κορυφή του α' ομίλου της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς είχε τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, με πέντε παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Ντουέιν Μπέικον ηγήθηκε επιθετικά της Dubai Basketball, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους (4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:09 συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, ο Άλεκσα Αβράμοβιτς σημείωσε 14 πόντους, ο Ντζάναν Μούσα πρόσθεσε 11 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπενγκέλε είχε 11 πόντους και 2 ασίστ.

Πλέον, η Dubai Basketball υποδέχεται τον Ολυμπιακό (3/2, 18:00, LIVE από το Gazzetta) για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 44-37, 76-59, 94-78.