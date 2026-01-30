Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο «Ματίας Λεσόρ» του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να βρήκε στο πρόσωπο του Ταϊρίκ Τζόουνς τον δικό του Ματίας Λεσόρ στη ρακέτα.

Για πολλά χρόνια το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη ρακέτα βασιζόταν στο υψηλό μπασκετικό IQ και την εκτέλεση μέσα από την τέλεια δημιουργία (ειδικά με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουσταφά Φαλ). Τη φετινή σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» έστω και μέσα από μια διαδικασία ρήξης στην Παρτίζαν, βρήκαν κάτι που τους έλειπε. Έναν παίκτη-δυναμίτη που αλλάζει τις ισορροπίες στο «ζωγραφιστό», όπως φάνηκε ξεκάθαρα στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε πρόσφατα από την ομάδα του Βελιγραδίου, από το πρώτο κιόλας διάστημα εξελίσσεται στον παίκτη-βαρόμετρο που επιδρά στο παιχνίδι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε ο Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί που δίνουν την απάντηση, αλλά η αύρα που φέρνει στο παρκέ. Όπως ο Ματίας Λεσόρ μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο «πυρήνας» του παιχνιδιού σε καταστάσεις «5 εναντίον 5» για την ομάδα του Έργκιν Άταμαν έτσι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς προσφέρει:

Κάθετο Παιχνίδι: Η ικανότητά του να "βυθίζεται" στο καλάθι μετά το pick n' roll δημιουργεί διαρκή κίνδυνο. Είναι ο ορισμός του rim finisher που τελειώνει τις φάσεις με δύναμη, ξεσηκώνοντας την κερκίδα.

Άμυνα πάνω από τη στεφάνη: Δεν είναι απλώς ένας καλός αμυντικός, είναι ένας παίκτης που αλλοιώνει σουτ και προστατεύει τη ρακέτα με την αθλητικότητά του, δίνοντας το σύνθημα για αιφνιδιασμό, ενώ παίζει καταπληκτική άμυνα με τα γρήγορα χέρια του σαν να είναι γκαρντ!

Η ψυχολογία της ενέργειας: Υπάρχουν στιγμές που η ομάδα "κολλάει". Εκεί, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με ένα επιθετικό ριμπάουντ ή ένα θεαματικό κάρφωμα, δίνει την απαραίτητη ώθηση, παρασύροντας και τους συμπαίκτες του σε υψηλότερη ένταση.

Το κομμάτι που έλειπε από τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του Μπαρτζώκα

Αν ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο παίκτης που έδωσε στον Παναθηναϊκό AKTOR την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κυριαρχήσει στις επαφές, ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάνει το ίδιο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Είναι ο παίκτης που δεν χρειάζεται να υπάρξουν plays (συστήματα) γύρω του για να είναι αποδοτικός. Του αρκεί η ενέργεια, το physically παιχνίδι και η διάθεση να κυριαρχήσει στους αιθέρες.

Συμπερασματικά, ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους τον δικό του «energy leader» στη ρακέτα. Έναν παίκτη που δεν παίζει απλώς μπάσκετ, αλλά μεταδίδει... ηλεκτρισμό σε όλο το γήπεδο. Κάτι που θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός κάνει all-in για το τρόπαιο της Euroleague…

