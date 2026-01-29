Βαθμολογία Euroleague: Σκαρφάλωσε στην 2η θέση ο Ολυμπιακός
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-75 και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ με αποτέλεσμα να «σκαρφαλώσουν» στην 2η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ίδιο ακριβώς που έχει, πλέον, και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.
Η 15η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
- Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
- Χάποελ - Μπάγερν 64-79
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
- Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
- Βαλένθια - Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
- Μονακό - Βίρτους Μπολόνια (20:30)
- Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)
- Μπασκόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
- Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)
Η κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 17-7 *
- Ολυμπιακός 16-8 *
- Χάποελ 16-8 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Βαλένθια 16-9
- Μονακό 15-9
- Ζάλγκιρις 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Μακάμπι 10-15
- Μπάγερν 10-15
- Παρί 8-16 *
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-17
- Βιλερμπάν 6-18
- Αναντολού Εφές 6-19
* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι - Ολυμπιακός (18:00)
- Εφές - Βαλένθια (19:30)
- Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
- Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
- Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
- Μπάγερν - Παρί (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
