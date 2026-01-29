Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα και να βρεθεί στην 2η θέση της κατάταξης στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-75 και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ με αποτέλεσμα να «σκαρφαλώσουν» στην 2η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ίδιο ακριβώς που έχει, πλέον, και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Αντίθετα η Φενέρ απολαμβάνει την κορυφή της κατάταξης μετά την εύκολη νίκη της επί της Εφές στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 79-62.

Η 15η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό - Βίρτους Μπολόνια (20:30)

Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:00)

Μπασκόνια - Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45)

Η κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 17-7 * Ολυμπιακός 16-8 * Χάποελ 16-8 * Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Βαλένθια 16-9 Μονακό 15-9 Ζάλγκιρις 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Μακάμπι 10-15 Μπάγερν 10-15 Παρί 8-16 * Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-17 Βιλερμπάν 6-18 Αναντολού Εφές 6-19

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι - Ολυμπιακός (18:00)

Εφές - Βαλένθια (19:30)

Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)

Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Μπάγερν - Παρί (21:30)

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου