Μπαρτζώκας: «Με το ρόστερ που έχουμε μπορούμε να παίξουμε όλα τα είδη μπάσκετ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την βελτίωση του Ολυμπιακού μετά τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα, το επίπεδο του ρόστερ, τις απουσίες, αλλά και τους ρόλους των παικτών στην ομάδα του Πειραιά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια σε παίκτες και φιλάθλους για ένα σπουδαίο ματς. Νομίζω οι φίλαθλοι διασκέδασαν το παιχνίδι. Ειδικά μετά τη νίκη στο Άμστερνταμ. Ήταν σπουδαία Τετάρτη και Πέμπτη για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντική η νίκη. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Σούταραν με 45% στο τρίποντο κι εμείς με 25%. Ήμασταν καλοί στα ριμπάουντ και στην τέταρτη περίοδο κυριαρχίσαμε από την άμυνα. Όσοι έπαιξαν θυσίασαν τον εαυτό τους για την ομάδα. Θα έπρεπε απλά να έχουμε αποφύγει κάποια εύκολα λάθη. Ανυπομονούμε τώρα για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες.

Σαν ομάδα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε παίκτες καλούς στο τρανζίσιον και αν παίξουμε άμυνα μπορούμε να τρέξουμε. Έχουμε σπεσιαλίστες σε αυτό όπως ο Γουόρντ, ο ΜακΚίσικ, ο Βεζένκοβ, ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να είμασρςε όμως καλοί στην άμυνα για να μας δίνεται η δυνατότητα να τρέξουμε. Η Μπαρτσελόνα σεράρει πολύ το παιχνίδι και ήταν ζητούμενο για εμάς να παίξουμε με ταχύτητα. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε όλα τα είδη μπάσκετ».

Για την γλώσσα του σώματος και τους πολλούς παίκτες στο ρόστερ: «Η γλώσσα του σώματος δείχνει αυτό που είναι. Μια εξήγηση για τους παίκτες είναι το ότι δεν μπορεί η διοίκηση να αφήσει την φετινή επένδυση να πάει χαμένη λόγω διαθεσιμότητας παικτών. Ακόμη και σήμερα είχαμε δύο πόιντ γκαρντ εκτός και αναγκαστήκαμε να βάλουμε τον Κόρι (Τζόσεφ) να παίξει, που για εμένα έοπαιξε και πολύ καλά. Από τη στιγμή που έχουνε ένα τέτοιο ρόστερ, η διοίκηση μας βοήθησε σε αυτό. Ποτέ δεν είναι όλοι εδώ. Στατιστικά χάνεις δύο τρεις παίκτες σε κάθε παιχνίδι. Ο Ντόντα ήταν εκπληκτικός στα προηγούμενα, όμως σήμερα θέλαμε ένα πιο σκληρό παιχνίδι που το υπηρετεί ο Τζόουνς. Φτάσαμε πάλι στο σημείο να ανοίγουμε το σκορ. Δεν είναι τυχαίο που φτάνουμε σε τέτοιες διαφορές. Όμως δεν μπορείς με τόσα παιχνίδια να παίζεις πάντα καλά».

Για το πώς προσαρμόζονται στο παιχνίδι οι παίκτες: «Έχω πολύ καλούς συνεργάτες που εξηγούν ακόμη και σε ατομικά μίτινγκ στους παίκτες το τι πρέπει να κάνουν. Για τον Τζόσεφ για παράδειγμα, ήρθε να παίξει πρώτη φορά ευρωπαϊκό παιχνίδι και είδε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Βοηθά το ίδιο το παιχνίδι και η ομάδα να καταλάβουν πως είμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση. Το Σάββατο παίζουμε εδώ, μετά πάμε Ντουμπάι. Καταλαβαίνουν και οι παίκτες πως μπορεί σε ένα παιχνίδι να μην παίξουν και σε ένα άλλο να παίξουν».

Για το τι ευθύνεται για την βελτίωση στην άμυνα: «Επιστροφές παικτών, προσθήκη Τζόουνς. Είναι πολύ σκληρός και μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε. Η αυτοθυσία του Φουρνιέ να παίζει άμυνα όπ[ως βλέπετε, αλλά και οι σταθερές όπως ο Γουόκαπ. Ο Τζόσεφ θα βοπηθήσει σε αυτό και ο Παπανικολάου που έλειπε σήμερα. Έχουμε συνδυασμό παικτών με ταλέντο και σκληράδα που όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά στον τομέα που δεν είναι καλοί. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι. Από την έντονη κριτική έχουμε κάνει 8 νίκες. Το παιχνίδι με την Έφες είχε ένα μεγάλο πρέπει. Δεν υπάρχει εύκολο ματς. Τα «εύκολα» παιχνίδια είναι ίσως και πιο δύσκολα».

Για την συνολική βελτίωση του Ολυμπιακού: «Είναι η αποδοχή των ρόλων αλλά και η βελτίωση της ομάδας, άμα δείτε πώς παίξαμε σε ένα παιχνίδι στο ξεκίνημα της σεζόν και το συγκρίνετε με το τώρα, θα δείτε μεγάλη διαφορά. Κάνουμε καλή δουλειά εμείς στις προπονήσεις. Ακόμη και ο ανταγωνισμός των παικτών στην προπόνηση παίζει ρόλο».

Για την διαφορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Θα θέλαμε να έχουμε πάρει την διαφορά, αλλά αν δεν πανηγυρίζεις τη νίκη με τέτοιον αντίπαλο θα είναι ντροπή. Δεν γίνεται να μην είμαστε χαρούμενοι. Έστω για δύο ώρες. Για την έλλειψη του Παπανικολάου, τα παιδιά που έπαιξαν έκαναν ό,τι μπορούσαν».