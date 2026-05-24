Στις κερκίδες με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Β’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague, διεκδικώντας το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας του μπροστά στον κόσμο του που γέμισε το Telekom Center Athens.
Οι Πειραιώτες θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στη διοργάνωση και να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Στο T-Center βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο Β’ αντιπρόεδρος, Κώστας Καραπαπάς.
Μάλιστα, ο Κώστας Καραπαπάς πήρε θέση στις εξέδρες του T-Center μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού, για να παρακολουθήσει μαζί τους τον σπουδαίο αγώνα απέναντι στους Μαδριλένους!
Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα
