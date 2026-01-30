Εuroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Εuroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Νίκος Καρφής
Κέντρικ Ναν
Δείτε τις απουσίες και τους αμφίβολους των ματς της Παρασκευής στη Εuroleague

Η 26η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ματς. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν. Πάμε να δούμε τις απουσίες των ομάδων, αλλά και ποιοι παίκτες είναι αμφίβολοι.

20:30 Μονακό - Βίρτους

Eκτός ο Μακουντού για τη Μονακό, off οι Παγιόλα, Ντιαρά, Σμάιλαγκιτς και Έντουαρντς για τους Ιταλούς. Αμφίβολος ο Τζάλοου.

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι

Εκτός οι Κάνααν, Ριβέρο, Πλάβτσιτς, Γκρέιαμ και Κάρτερ για τους γηπεδούχους. Off οι Tζάιτε, Μέισον, Μπέρτανς. Αμφίβολοι οι Πετρούσεφ, Έλις, Κόντιτς και Καμπόκλο για τη Ντουμπάι.

21:30 Μπασκόνια - Ζάλγκιρις

Αμφίβολος ο Γουίλαιμς Γκος για τους Λιθουανούς, εκτός Νάουελ και Σεντεκέρσκις για τους Βάσκους. Αμφίβολος ο Χάουαρντ.

21:45 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

Πάνοπλη η Βιλερμπάν. Χωρίς Ναν και Λεσόρ ο Παναθηναϊκός.

