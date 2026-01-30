Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Λυών (21:45) κόντρα στη Βιλερμπάν και ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες.

Δεν ακολούθηκε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκοντα οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε χθες.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στην αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Γαλλία και αναφέρθηκε και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Στο 14-10 η ομάδα του Αταμάν, ενώ οι Γάλλοι έχουν 6 νίκες και 18 ήττες όντας στην 19η θέση της κατάταξης. H Bιλερμπάν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής

20:30 Μονακό - Βίρτους

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι

21:30 Μπασκόνια - Ζάλγκιρις

21:45 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός