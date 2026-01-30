Παναθηναϊκός: Ψάχνει διπλό στη Λυών και επιστροφή στις νίκες
Μετά την ήττα από τη Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Λυών και θέλει νίκη (21:45, live Gazzetta, Novasports Prime) κόντρα στη Βιλερμπάν.
Δεν ακολούθηκε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκοντα οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε χθες.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στην αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Γαλλία και αναφέρθηκε και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Στο 14-10 η ομάδα του Αταμάν, ενώ οι Γάλλοι έχουν 6 νίκες και 18 ήττες όντας στην 19η θέση της κατάταξης. H Bιλερμπάν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
20:30 Μονακό - Βίρτους
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι
21:30 Μπασκόνια - Ζάλγκιρις
21:45 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
