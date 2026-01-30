Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη «καλημέρα» και το ξεχωριστό δώρο του Βεζένκοβ (vid)
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ και να αυξήσει τις πιθανότητες του για πλεονέκτημα έδρα στα playoffs. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε την καθιερωμένη «καλημέρα», βάζοντας στο κλίμα τον κόσμο του.
Πρωταγωνιστής ο Σάσα Βεζένκοβ που έκανε δώρο τη φανέλα του σε ένα κοριτσάκι του ONE Team σε μια πολύ όμορφη κίνηση. Την επόμενη εβδομάδα οι Πειραιώτες έχουν να παίξουν με Ντουμπάι εκτός και Βίρτους στο ΣΕΦ.
Δείτε εδώ την ανάρτηση
Kalimera ! 😊💙☕️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 30, 2026
Some bonds are born through basketball and become so much more than the game…
Sasha Vezenkov gifted his jersey to a young girl from @OTEuroleague ❤️#OneTeamGames #WeAreAllOneTeam #PowerOfTeam #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/vQr4ualFJv
