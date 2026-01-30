Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε την καθιερωμένη του καλημέρα στον κόσμο του, με τον Σάσα Βεζένκοβ να κλέβει την παράσταση.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ και να αυξήσει τις πιθανότητες του για πλεονέκτημα έδρα στα playoffs. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε την καθιερωμένη «καλημέρα», βάζοντας στο κλίμα τον κόσμο του.

Πρωταγωνιστής ο Σάσα Βεζένκοβ που έκανε δώρο τη φανέλα του σε ένα κοριτσάκι του ONE Team σε μια πολύ όμορφη κίνηση. Την επόμενη εβδομάδα οι Πειραιώτες έχουν να παίξουν με Ντουμπάι εκτός και Βίρτους στο ΣΕΦ.

