Το ΣΕΦ ανακοίνωσε την παραχώρηση καθισμάτων στο Δήμο και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Το ΣΕΦ, σε συνεργασία και με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε στην παραχώρηση καθισμάτων στον Δήμο και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Πρόκειται για μια πρώτη παραχώρηση, αφού μετά το πέρας των τελικών θα δωθούν ακόμη περισσότερα καθίσματα, καθώς το ΣΕΦ θα γίενι τελείως διαφορετικό, με τα καθίσματα να είναι ένα από τα κομμάτια που θα αλλαχθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΦ:

Παραχώρηση καθισμάτων θεατών από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Δήμο και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής του προσφοράς και της ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών της χώρας, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) προχώρησε στην παραχώρηση καθισμάτων θεατών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με την πλήρη συναίνεση και την έμπρακτη στήριξη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την κοινωνική της ευαισθησία και τη στενή συνεργασία της με τη Διοίκηση του Σταδίου.

Η επισημοποίηση και ο συντονισμός της δράσης επισφραγίστηκαν μέσα από δύο θεσμικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Σαλαμίνας, Γιώργου Παναγόπουλου, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Ηλία Παπασάββα, της Προέδρου του ΣΕΦ, Χριστίνας Τσιλιγκίρη, και του Αναπληρωτή Συντονιστή Διευθυντή του ΣΕΦ, Δημήτρη Μπαρδάκα. Στη συνάντηση αυτή, πέρα από τις λεπτομέρειες της παραχώρησης των καθισμάτων, συζητήθηκε σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής του Ναυστάθμου, Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σπυρίδων Μαντής ΠΝ, και ο Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής του ΣΕΦ, Δημήτρης Μπαρδάκας, όπου οριστικοποιήθηκε η δωρεά των καθισμάτων που προορίζονται για το γήπεδο μπάσκετ της μονάδας. Η τοποθέτησή τους αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία των θεατών και τις συνθήκες διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων των στελεχών.

Παράλληλα, τα καθίσματα που διατέθηκαν στον Δήμο Σαλαμίνας θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών σε τοπικές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υποδομές προς τους δημότες και τους επισκέπτες του νησιού.

Με αφορμή την παραχώρηση, η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, δήλωσε:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν αποτελεί απλώς ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Με ιδιαίτερη χαρά προχωρήσαμε στην παραχώρηση των καθισμάτων στον Δήμο Σαλαμίνας και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ενισχύοντας τις υποδομές τους και στηρίζοντας έμπρακτα τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τοπικών κοινωνιών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άμεση συναίνεση και την εξαιρετική συνεργασία, η οποία αποδεικνύει ότι η σύμπραξη για καλό σκοπό φέρνει πάντα τα βέλτιστα αποτελέσματα. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη».