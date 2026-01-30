Η Βαλένθια επικράτησε (94-83) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 25η αγωνιστική της Euroleague με το εκρηκτικό τέταρτο 10λεπτο.

Η Βαλένθια με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο επιβλήθηκε (94-83) της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Roig Arena για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τους Ζαν Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ να βάζουν την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά. Ο Μοντέρο είχε 19 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Τέιλορ είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την Μακάμπι ο Τι Τζέι Λιφ είχε 14 πόντους και από 12 πόντους σημείωσαν ο Τζίμι Κλαρκ και ο Ίφε Λούντμπεργκ.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πλέον ρεκόρ 16-9, ενώ οι Ισραηλινοί μετρούν 10 νίκες και 15 ήττες στη Euroleague.

Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Μακάμπι μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πιέζοντας πολύ στο μισό γήπεδο κυριάρχησε (9-19 στο 6’ και 12-23 στο 7.30’’) της Βαλένθια που δυσκολεύονταν αρκετά να φτάσει στο καλάθι. Με τον Τι Τζέι Λιφ και τον Ίφε Λούντμπεργκ οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν το «πάνω χέρι», όμως τα καλάθια των Ζαν Μοντέρο και Ομάρι Μουρ επέτρεψαν στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να μειώσει (21-27 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο η Βαλένθια πλησίασε σε απόσταση... βολής (25-27 στο 11.30’’) όμως με τους Λούντμπεργκ και Λιφ η Μακάμπι μπόρεσε να διευρύνει ξανά τη διαφορά (30-40 στο 15’) φτάνοντας και στο +12 (35-47 στο 19’). Τα καλάθια των Πραντίγια και Μοντέρο, αλλά και το τρίποντο με τη λήξη του ημιχρόνου (44-50 στο 20’) από τον Ζοσέ Πουέρτο επέτρεψε στους γηπεδούχους να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το μίνιμουμ της διαφοράς.

Στο τρίτο 10λεπτο παρότι ο Ντάριους Τόμπσον ήταν τραγικός (είχε 2 πόντους σε τρία 10λεπτα), η άνοδος του Κάμερον Τέιλορ επέτρεψε στους γηπεδούχους να προσπεράσουν (51-50 στο 22.20’’) όμως άμεσα η Μακάμπι αντέδρασε και με καλάθια του Ταμίρ Μπλατ βρέθηκε ξανά στο +7 (57-674 στο 27’). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Ισραηλινούς να έχουν ένα ισχνό προβάδισμα (66-68 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο η Βαλένθια ήταν καταιγιστική με τον Τέιλορ και Μοντέρο να δίνουν τον τόνο, αλλά και ο Νιλ Σακό ήταν καταπληκτικός. Το επιμέρους 28-15 δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Ισραηλινούς που δεν είχαν δυνάμεις και ενέργεια στα τελευταία λεπτά απέναντι στους Ισπανούς που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Απο τη στιγμή που πέρασε μπροστά (74-72 στο 32’) η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχασε τον έλεγχο ως το τέλος της αναμέτρησης με πολύ καλή άμυνα που της έδωσε «αέρα» 6 πόντων (85-79 στο 37.30’’) που συντηρήθηκε ως το τέλος της αναμέτρησης...

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 66-68, 94-83.

Ο MVP: Ο Νιλ Σακό τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 20:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τι Τζέι Λιφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:11 λεπτά συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Βαλένθια για 10 λάθη έναντι των 15 ασίστ της Μακάμπι για 11 λάθη εξηγούν την κυριαρχία των ισπανών στο τέλος.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μακάμπι επικράτησε με 85-82 στον πρώτο αγώνα για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 B. Badio * 22:42 12 5/12 41.7% 5/6 83.3% 0/6 0% 2/4 50% 0 4 4 4 1 0 1 0 16 1 K. Taylor * 28:46 17 5/11 45.5% 2/5 40% 3/6 50% 4/5 80% 1 2 3 5 2 2 0 1 18 2 J. Puerto 11:49 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 1 0 10 3 N. Reuvers 17:11 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 0 1 1 0 4 2 0 0 -2 -2 4 J. Pradilla * 24:53 9 4/5 80% 3/3 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 5 7 2 2 1 0 0 15 8 J. Montero 20:41 19 6/12 50% 4/5 80% 2/7 28.6% 5/6 83.3% 0 2 2 4 2 1 2 1 21 TOTAL 200 94 34/65 52.3% 24/33 72.7% 10/32 31.3% 16/26 61.5% 11 25 36 24 21 10 5 3 112