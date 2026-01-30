Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83: Μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο με Μοντέρο-Τέιλορ

Γιάννης Πάλλας
valencia
Η Βαλένθια επικράτησε (94-83) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 25η αγωνιστική της Euroleague με το εκρηκτικό τέταρτο 10λεπτο.

Η Βαλένθια με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο επιβλήθηκε (94-83) της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Roig Arena για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τους Ζαν Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ να βάζουν την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά. Ο Μοντέρο είχε 19 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Τέιλορ είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την Μακάμπι ο Τι Τζέι Λιφ είχε 14 πόντους και από 12 πόντους σημείωσαν ο Τζίμι Κλαρκ και ο Ίφε Λούντμπεργκ.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πλέον ρεκόρ 16-9, ενώ οι Ισραηλινοί μετρούν 10 νίκες και 15 ήττες στη Euroleague.

Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Μακάμπι μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πιέζοντας πολύ στο μισό γήπεδο κυριάρχησε (9-19 στο 6’ και 12-23 στο 7.30’’) της Βαλένθια που δυσκολεύονταν αρκετά να φτάσει στο καλάθι. Με τον Τι Τζέι Λιφ και τον Ίφε Λούντμπεργκ οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν το «πάνω χέρι», όμως τα καλάθια των Ζαν Μοντέρο και Ομάρι Μουρ επέτρεψαν στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να μειώσει (21-27 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο η Βαλένθια πλησίασε σε απόσταση... βολής (25-27 στο 11.30’’) όμως με τους Λούντμπεργκ και Λιφ η Μακάμπι μπόρεσε να διευρύνει ξανά τη διαφορά (30-40 στο 15’) φτάνοντας και στο +12 (35-47 στο 19’). Τα καλάθια των Πραντίγια και Μοντέρο, αλλά και το τρίποντο με τη λήξη του ημιχρόνου (44-50 στο 20’) από τον Ζοσέ Πουέρτο επέτρεψε στους γηπεδούχους να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το μίνιμουμ της διαφοράς.

 

Στο τρίτο 10λεπτο παρότι ο Ντάριους Τόμπσον ήταν τραγικός (είχε 2 πόντους σε τρία 10λεπτα), η άνοδος του Κάμερον Τέιλορ επέτρεψε στους γηπεδούχους να προσπεράσουν (51-50 στο 22.20’’) όμως άμεσα η Μακάμπι αντέδρασε και με καλάθια του Ταμίρ Μπλατ βρέθηκε ξανά στο +7 (57-674 στο 27’). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Ισραηλινούς να έχουν ένα ισχνό προβάδισμα (66-68 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο η Βαλένθια ήταν καταιγιστική με τον Τέιλορ και Μοντέρο να δίνουν τον τόνο, αλλά και ο Νιλ Σακό ήταν καταπληκτικός. Το επιμέρους 28-15 δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Ισραηλινούς που δεν είχαν δυνάμεις και ενέργεια στα τελευταία λεπτά απέναντι στους Ισπανούς που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Απο τη στιγμή που πέρασε μπροστά (74-72 στο 32’) η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχασε τον έλεγχο ως το τέλος της αναμέτρησης με πολύ καλή άμυνα που της έδωσε «αέρα» 6 πόντων (85-79 στο 37.30’’) που συντηρήθηκε ως το τέλος της αναμέτρησης...

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 66-68, 94-83.

Ο MVP: Ο Νιλ Σακό τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 20:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τι Τζέι Λιφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:11 λεπτά συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Βαλένθια για 10 λάθη έναντι των 15 ασίστ της Μακάμπι για 11 λάθη εξηγούν την κυριαρχία των ισπανών στο τέλος.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μακάμπι επικράτησε με 85-82 στον πρώτο αγώνα για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio *22:42125/1241.7%5/683.3%0/60%2/450%0444101016
1K. Taylor *28:46175/1145.5%2/540%3/650%4/580%1235220118
2J. Puerto11:4962/2100%0/00%2/2100%0/00%1121001010
3N. Reuvers17:1142/366.7%2/2100%0/10%0/20%01104200-2-2
4J. Pradilla *24:5394/580%3/3100%1/250%0/00%2572210015
8J. Montero20:41196/1250%4/580%2/728.6%5/683.3%0224212121
TOTAL2009434/6552.3%24/3372.7%10/3231.3%16/2661.5%11253624211053112

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0I. Lundberg *30:49125/1338.5%3/742.9%2/633.3%0/00%0223010099
1J. Hoard *25:0494/666.7%4/666.7%0/30%1/1100%0551210177
2J. Clark III *16:53124/850%3/650%1/250%3/475%033250101010
3M. Santos16:1582/450%2/450%0/00%4/4100%303251111212
4G. Lavi00:0300/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9R. Sorkin *17:0242/540%2/540%0/00%0/10%2021202133
10O. Brissett29:2582/728.6%1/250%1/520%3/475%1450310077
11W. Rayman *14:0772/540%1/250%1/333.3%2/2100%2240400144
21J. Dowtin Jr05:2200/10%0/10%0/00%0/00%0111110000
22T. Leaf21:11146/1060%6/1060%0/00%2/2100%224111111818
45T. Blatt23:4993/650%0/00%3/650%0/00%055414101313
TOTAL2008330/6844.1%22/4351.2%8/2532%15/1883.3%1325381524116386
