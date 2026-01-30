Περάστε, να σας φάει το τέρας...

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει τα κατορθώματα μίας ομάδας που κατόρθωσε να παραδώσει αμυντικό σεμινάριο χωρίς να έχει καλούς αμυντικούς στην περιφέρειά της.

O Oλυμπιακός που βούτηξε στα βαθιά της δ’ περιόδου για να βγάλει από το λαιμό του την πέτρα του 59-64 και να αναδυθεί ανάλαφρος στην επιφάνεια δεν θύμιζε και πολύ τον Ολυμπιακό των τελευταίων εβδομάδων.

Πρώτο ανάχωμα στην άμυνα το φάντασμα του Φουρνιέ, πρώτο βιολί στην επίθεση ο Ντόρσεϊ χορεύοντας σε έναν ρυθμό που ακούγεται μόνο στο διό του κεφάλι, στο πηδάλιο ένας νεοσύλλεκτος, πιο πέρα ο Βεζένκοφ που καλά καλά δεν ακουμπούσε τη μπάλα, όλοι οι καμικάζι της άμυνας στον πάγκο (με πρώτο τον Γουόρντ, που έγραψε ...μισό τριπλ νταμπλ) ή και εκτός νυμφώνος.

Και απέναντι δύο κανόνια, που είχαν αρχίσει τις ομοβροντίες και απειλούσαν να φύγουν από την Ελλάδα καμαρωτοί, όπως πριν από κάτι μήνες στο ΟΑΚΑ. «Πώς θα σταματήσει αυτό το σχήμα τους Κλάιμπερν και Πάντερ;» αναρωτήθηκα φωναχτά στον live σχολιασμό του αγώνα. Και δεν ήμουν ο μόνος.

Εδώ που τα λέμε, βέβαια, ούτε η Μπαρτσελόνα της τελικής ευθείας θύμιζε ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Όταν το δίδυμο των βομβαρδιστών βάλθηκε να παίζει ένας εναντίον ενός, μολονότι κουρασμένο, η ελληνική άμυνα προσαρμόστηκε και πήρε ανάσες. Στα πρώτα 8,5 λεπτά της τελευταίας περιόδου, η Μπάρτσα πέτυχε μόνο 4 πόντους και το 61-66 έγινε 87-73, με το εκκωφαντικό τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

«Προσοχή, δεν τελείωσε», φώναξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο τάιμ-άουτ που ακολούθησε. «Τελείωσε», είπε μέσα του ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο νεοφερμένος Αμερικανός αποκοιμήθηκε στην επαναφορά και ο παίκτης του σκόραρε ανενόχλητος. Άδικο για τον ίδιο, δίκαιο ίσως για τους Καταλανούς, να φύγουν με ένα απειροελάχιστο κέρδος από αυτό το σουαρέ. Το καλάθι του Γιαν Βέσελι δίνει σε αυτούς το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη.

Άλλο ξεκίνησα να σας λέω, όμως. Η πεντάδα που δεν είχε κανέναν περιφερειακό αμυντικό δούλεψε επειδή είχε ως «άγκυρα» έναν δαίμονα, ο οποίος έμοιαζε ικανός να παίξει καπάκι άλλο ένα ματς όταν οι αντίπαλοι κατέρρεαν.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκλεισε όλες τις τρύπες στα μετόπισθεν με μισή ντουζίνα «stocks» (3 κλεψίματα, 3 τάπες), ανανέωσε 5 κατοχές με επιθετικά ριμπάουντ, ρήμαξε το αντίπαλο καλάθι με καρφώματα, αξιοποίησε και τα ουκ ολίγα φάουλ που κέρδισε (6/8 βολές) και έβαλε 11 πόντους στην δ’ περίοδο.

Ο Μιλουτίνοφ δεν χρειάστηκε να φτάσει τα 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ντόντα Χολ δεν έπαιξε καθόλου. Με τα νώτα τους προστατευμένα, αμυντικοί «ρίσκου» όπως ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ κυνήγησαν τις μπάλες ξένοιαστα και απέφυγαν τα κρίσιμα φάουλ παραμερίζοντας: «Περάστε στον ημιόροφο για να σας φάει το τέρας», ήταν το μήνυμα.

Ο ντεμπυτάντ Κόρι Τζόζεφ ήταν απειλητικός αν και άσφαιρος και ο Γουόκαπ κατέφτασε στο φινάλε για να σφραγίσει τη νίκη με το μοναδικό του καλάθι. Τι να τους κάνεις τους αμυντικούς όταν μπορείς να παίξεις άμυνα και δίχως αυτούς; «Σεβασμός σε όσους θέτουν το εγώ τους στην υπηρεσία της ομάδας», είπε ο Βεζένκοφ. Τον Φουρνιέ εννοούσε, για να μη ψάχνετε.

Υποψιάζομαι ότι η Μπάρτσα των 20 λαθών θα είχε παραδοθεί πολύ νωρίτερα, εάν ο Ολυμπιακός έκοβε τον βήχα του «σκόρερ μικροκυμάτων» Νταρίο Μπριθουέλα. Στο Ευρωμπάσκετ τον σταμάτησε, εάν θυμάμαι καλά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τα κενά αέρος που κάνουν τον Ολυμπιακό να κλυδωνίζεται και να χάνει διαφορές σαν το 27-10 του πρώτου δεκαλέπτου παραμένουν ένας ισχυρός πονοκέφαλος, αλλά τα πρόσφατα μαθήματα παραμένουν ανώδυνα εφ’ όσον δεν συνοδεύονται από παθήματα: Μακάμπι, Εφές, Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απόψε απολαυστικοί όποτε είχαν τη δυνατότητα να τρέξουν στον αιφνιδιασμό (με Γουόρντ και ΜακΚίσικ), μετουσίωσαν σε εύκολα και θεαματικά καλάθια τις 10 μπάλες που έκλεψαν, αλλά κόλλησαν όταν ο Πασκουάλ έδωσε χώρο για σουτ σε αυστηρά επιλεγμένους παίκτες και έστησε παγίδες στους επικίνδυνους. Τα αίρμπολ του Φουρνιέ και τα 20 αγωνιστικά λεπτά δίχως τρίποντο έδωσαν θάρρος στους Ισπανούς, μέχρι που το κοκτέιλ ανακατεύτηκε σωστά και άφρισε ξανά.

Πλέον, ο Ολυμπιακός, που από το ΟΑΚΑ και μετά μοιάζει σχεδόν άτρωτος, μετράει 8 νίκες στους τελευταίους αγώνες, έχει καλό πρόγραμμα στον ορίζοντά που οδηγεί στο επόμενο ντέρμπι, έπιασε την παινεμένη Χάποελ, έβαλε στην πλάτη του τους Ισπανούς και αγγίζει το ρετιρέ της βαθμολογίας.

Όταν επιτέλους γίνει το μουσκεμένο εξ αναβολής ραντεβού με τη Φενέρμπαχτσε στο Φάληρο, μπορεί να είναι ντέρμπι κορυφής. Μπορεί και να μη του χρειαστεί, του Ολυμπιακού, εκείνο το +13 που λέγαμε.

Toν απολογισμό της αγωνιστικής θα τον κάνουμε αύριο στο Gazz Floor, με τον χαζομπαμπά Ιωάννη Παπαπέτρου, τον Hoopfellas και όλη την ομάδα στις επάλξεις. Το σημερινό επεισόδιο το αφιερώσαμε κυρίως στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δίχως όμως νςε περιφρονήσουμε τους «αιώνιους», τον Άρη και τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και αύριο, μετά το μεσημέρι, θα πούμε μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη την τελευταία λέξη για το Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα, στο πατροπαράδοτο Old School, που εσχάτως κάνει θραύση. Aλήθεια, εσύ πόσα θα πόνταρες στην ομάδα σου εν όψει φάιναλ-φορ;

