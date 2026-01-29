Τζόουνς: «Ένιωσα πολύ όμορφα που άκουσα το όνομά μου»

Στην προσωπική του εμφάνιση αλλά και στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα, στάθηκε ο Τάϊριν Τζόουνς στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 87-75 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τάϊρικ Τζόουνς στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην αποθέωση που δέχτηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων», αλλά και στην προσωπική του απόδοση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάϊρικ Τζόουνς:

«Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Να φέρνω ενέργεια και να παίζω μπάσκετ που οδηγεί στη νίκη. Ένιωσα πολύ όμορφα που άκουσα το όνομά μου. Το εκτιμάω. Αυτό κάνω, φέρνω ενέργεια και ενθουσιασμό. Λέω στον εαυτό μου και σε όλους όσους μιλάω ότι πρέπει να είμαι έτοιμος όταν με φωνάξει ο προπονητής. Μπήκα στο παρκέ, ήμουν αυτός που έφερα ενέργεια σε επίθεση και άμυνα, άλλαξα τον ρυθμό του αγώνα. Βγάλαμε άμυνες και πήραμε τη νίκη»