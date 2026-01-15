Ένα σκάφος που μπάζει νερά

Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Παναθηναϊκός να ζει φουρτούνα διαρκείας και να προσπαθεί να επιπλεύσει με τεχνητές αναπνοές.

Με τον Κέντρικ Ναν θεατή από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έγινε λιγότερο τεμπέλικος, περισσότερο συγκεντρωμένος στην αποστολή του και …λιγότερο ομάδα τίτλων και φάιναλ-φορ. Yπάρχει Παναθηναϊκός χωρίς τον Ναν; Ναι, αλλά δεν τρομάζει κανέναν.

Πέρυσι στο σπίτι της Εφές γνώρισε συντριβή, φέτος στο ντέρμπι του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ νικλήθηκε από τον αποδεκατισμένο στην περιφέρεια Ολυμπιακό, απόψε στον σταθμό του Μονάχου φρέναρε απότομα στην τελευταία στροφή και στραπατσαρίστηκε.

Επί 30-35 λεπτά έδινε εικόνα νικητή, ωστόσο στο φινάλε η ταπετσαρία είχε μίά τρύπα σε σχήμα Ναν. Όλοι τον έψαχναν, κανένας δεν τον βρήκε: άστοχος ο Σλούκας, άστοχος ο Χουάντσο, άστοχος ο Όσμαν, άστοχος ο Σορτς. Ναι, αλλά ποια ήταν η απάντηση όταν δύο άμυνες μπορούσαν να κρατήσουν το βαγόνι σταθερό και να σταματήσουν τους κλυδωνισμούς;

Η Μπάγερν έβαλε 27 πόντους στην δ’ περίοδο με μπροστάρηδες τον τρίτο (Τζέσαπ) και τον τέταρτο (Ντιμιτρίεβιτς) γκαρντ της, την ίδια ώρα που οι βασικοί του Άταμαν έφτυναν αίμα από την κούραση. Μετρήστε από πόσα σκριν βγήκε ο Άντι Ομπστ πριν σουτάρει -σχεδόν ελεύθερος στη σκιά του Ρισόν Χολμς- το τρίποντο με το οποίο σφράγισε τη νίκη των Βαυαρών, όχι το δεύτερο, αλλά το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα (82-76).

O αρχηγός της Μπάγερν, ένα σπάνιο φρούτο αν μου επιτρέπετε ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμό του (αφού Obst σημαίνει φρούτα), δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το σουτ που του δημιούργησαν ο Πέσιτς με τους συμπαίκτες του, ακριβώς επειδή είχε τις δυνάμεις και τα πόδια για να πατήσει γερά.

Προσέξτε τώρα πόσο έπαιξαν οι 6-7 γενναίοι του Αταμαν, απέναντι στο σκάρτο 25λεπτο του Ομπστ: 34:38 ο Όσμαν, 30 στρογγυλά ο Ερνανγκόμεθ, 31:02 ο Χολμς, 33:22 ο Γκραντ που ζητούσε αλλαγή ήδη στο 8ο λεπτό. Η Μπάγερν του μάγιστρου Πέσιτς δεν είχε παίκτη με περισσότερα από 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλο, αλλά και η Μπάγερν είναι μία ομάδα που αρχικά χτίστηκε γύρω από δύο παίκτες (και έναν προπονητή) που επέστρεψαν σοβαρά τραυματισμένοι από το Ευρωμπάσκετ : Γιοκουμπάιτις, Φόιγκτμαν, χώρια ο Μπάλντγουιν που παραμένει παροπλισμένος, χώρια τα προβλήματα υγείας που οδήγησαν τον Γκόρντι Χέρμπερτ στην έξοδο.

Τα κουκιά δεν βγαίνουν, ακριβώς επειδή μιλάμε για μία ομάδα που φτιάχτηκε για να κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο και όχι τα λουκάνικα που περίσσεψαν από το Οκτόμπερφεστ. Ο πάγκος, αυτής της ομαδάρας που «έχει το καλύτερο ρόστερ της ευρωπαϊκής ιστορίας», σε τι ακριβώς χρησίμευσε απόψε;

Αν δεν έβαζε εκείνα τα δύο τρίποντα ο Σαμοντούροφ στη β’ περίοδο (όταν ο Άταμαν σκαρφίστηκε σχήμα με Σορτς, Σλούκα, Γκριγκόνις μαζί), οι έξι εφεδρείες του Παναθηναϊκού θα έδιναν όλες μαζί ακριβώς 2 πόντους. Τον Σλούκα δεν τον κατατάσσω στους αναπληρωματικούς, για να μη τρελαθούμε εντέλώς.

Ο Παναθηναϊκός, που ακόμη προχθές άγγιζε την κορυφή, μετράει πλέον τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του, κοιτάζει περισσότερο προς τα κάτω παρά προς τα πάνω και, ναι, βρίσκεται κάτω από την ομάδα (Ολυμπιακός) που τον ξεγύμνωσε και του έβαλε τρικλοποδιά.

Ελπίζω να μην πυροδοτήσει αυτή η κατηφόρα στρακαστρούκες από το ΝΒΑ, γιατί το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα αλλού. Η ομάδα τούτη έχει παίκτες, αλλά όχι σχέδιο. Το 4-5 των τελευταίων σαρανταπέντε ημερών δείχνει όχι ότι ο γιαλός είναι στραβός, αλλά ότι το σκάφος μπάζει νερά.

