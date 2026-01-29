Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ρόστερ της ομάδας του κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 87-75, χωρίς όμως να καλύπτει το -13 (98-85) του πρώτου γύρου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στη flash interview έδειξε την ικανοποίησή του για το ρόστερ του και για την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Αναλυτικά

«Η άμυνά μας στην τέταρτη περίοδο ήταν φανταστική. Τους αναγκάσαμε σε πολλά λάθη και σε δύσκολα σουτ. Βάλαμε 28 πόντους και δεχθήκαμε μόλις 11. Παρόλο που σούταραν πολύ καλά με 40-45% στο τρίποντο, κι εμείς ήμασταν μόνο στο 25% στην έδρα μας, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Μπαρτσα, ειδικά όταν ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν έβαλαν τόσο δύσκολα σουτ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν ξανά. Ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα.

Μας λείπουν ακόμα σημαντικοί παίκτες, έχουμε καλό ρόστερ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν εξαιρετικός και ο Κόρι Τζόσεφ ήταν πολύ καλός σήμερα, γιατί πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι είχε να αγωνιστεί 9 μήνες. Έχασε κάποιες βολές λόγω της όχι τόσο καλής φυσικής του κατάστασης. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχω»