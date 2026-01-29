Φοβερή απάντηση στο Twitter, έδωσε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Οφέρ Γιανάι κάτω από ανάρτηση της Μονακό, όπου απαντούσε στην «L’Equipe».

Η εφημερίδα «L' Equipe σε δημοσίευμα της, ανέφερε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναμένεται να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο του Μονακό (αυτή τη στιγμή έχει το 30% της ομάδας).

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έκανε ένα φοβερό σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της Μονακό, όπου με ανακοίνωσή της απαντούσε στη γαλλική εφημερίδα.

Πιο συγκεκριμένα ο ισραηλινός μεγαλομέτοχος της Χάποελ, απάντησε χαριτολογώντας λέγοντας:

«Εντάξει, όμως, αν θέλεις να “ρίξεις” κάποιους παίκτες είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω».

Το σχόλιό του, πέραν πως δείχνει να θέλει να «πειράξει» τη Μονακό, επιπλέον θέλει να αποδείξει πως θα έκανε τα πάντα για το καλό της ομάδας του.

Δείτε την απάντηση του Γιανάι στη Μονακό: