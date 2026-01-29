Γιανάι σε Μονακό: «Αν θέλετε να “ρίξετε” κάποιους παίκτες, είμαι εδώ για να βοηθήσω»

Newsroom
Οφέρ Γιανάι
Φοβερή απάντηση στο Twitter, έδωσε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Οφέρ Γιανάι κάτω από ανάρτηση της Μονακό, όπου απαντούσε στην «L’Equipe».

Η εφημερίδα «L' Equipe σε δημοσίευμα της, ανέφερε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναμένεται να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο του Μονακό (αυτή τη στιγμή έχει το 30% της ομάδας).

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έκανε ένα φοβερό σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της Μονακό, όπου με ανακοίνωσή της απαντούσε στη γαλλική εφημερίδα.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

 

Πιο συγκεκριμένα ο ισραηλινός μεγαλομέτοχος της Χάποελ, απάντησε χαριτολογώντας λέγοντας:

«Εντάξει, όμως, αν θέλεις να “ρίξεις” κάποιους παίκτες είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω».

Το σχόλιό του, πέραν πως δείχνει να θέλει να «πειράξει» τη Μονακό, επιπλέον θέλει να αποδείξει πως θα έκανε τα πάντα για το καλό της ομάδας του.

Δείτε την απάντηση του Γιανάι στη Μονακό:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     