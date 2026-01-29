Η Μονακό πήρε θέση για το δημοσίευμα της εφημερίδας «L'Equipe».

Η εφημερίδα «L' Equipe σε δημοσίευμα της, ανέφερε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναμένεται να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο του Μονακό (αυτή τη στιγμή έχει το 30% της ομάδας).

Θέση για το θέμα πήρε η ομάδα από το Πριγκιπάτο και τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του club, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον.

Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας».