Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ με τη Μπαρτσελόνα, στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, βυθίζοντας στη θλίψη τη χώρα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τον κόσμο πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του ματς με τη Μπαρτσελόνα (21:15), για τη Euroleague, ως φόρος τιμής στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

Ζήτησε από την Euroleague να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και οι διοργανωτές έκαναν δεκτό το αίτημα.