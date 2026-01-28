Γουόρντ για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαστε μαζί σας παιδιά και στέλνουμε την αγάπη μας σε εσάς και τις οικογένειές σας»

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, αλλά και στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία στάθηκε ο Τάισον Γουόρντ στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε κατάμεστο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάισον Γουόρντ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, μίλησε για το παιχνίδι και στο τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του για να πάρει την... εκδίκηση από τους Ισπανούς μετά την ήττα στη Βαρκελώνη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, στάθηκε και στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία, λέγοντας πόσο λυπηρό είναι να χάνουν οπαδοί τη ζωή τους τόσο άδικα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ:

Ο κόουτς είπε στις δικές του δηλώσεις ότι κόντρα στην Μπάρτσα κάναμε το χειρότερο φετινό μας παιχνίδι. Τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός για να επικρατήσει αυτή τη φορά;

«Τα πάντα. Την προηγούμενη φορά μας κέρδισαν και πρέπει να το επιστρέψουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να παλέψουμε μπροστά στους οπαδούς μας και αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Έχει γίνει κάπως προσωπικό δηλαδή για εσάς;

«Ναι, κάθε παιχνίδι είναι προσωπικό και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα από όλα να τα δώσουμε όλα στην άμυνα και η επίθεση θα ακολουθήσει».

Είχες ξανακάνει triple-double στην καριέρα σου;

«Όχι ποτέ, ήταν το πρώτο μου! Είναι πολύ δύσκολο να γίνει και έχω απεριόριστο σεβασμό σε όποιον πετυχαίνει κάτι τέτοιο και εγώ δεν είχα καταλάβει ότι το πέτυχα μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι ανεβαστικό φυσικά για εμένα και η προσωπική επιτυχία είναι πάντα ωραία, αλλά οι επιτυχίες της ομάδας κρατούν για πάντα».

Ο κόσμος αναρωτιέται μετά το ματς αν η ομάδα βρήκε και νέο point-guard.

«Όποτε φωνάξουν το νούμερό μου για τη θέση θα είμαι έτοιμος (γέλια)».

Ποιες ήταν οι σκέψεις σου στο άκουσμα του τραγικού δυστυχήματος στην Ρουμανία για τους φίλους του ΠΑΟΚ;

«Το είδα και είναι πάντοτε λυπηρό όταν γίνονται τόσο άδικα πράγματα με τους οπαδούς. Δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά όλη την κοινότητά της. Δεν μπορώ παρά να ευχηθώ ασφάλεια για όλους όσους ταξιδεύουν για την ομάδα τους στο μέλλον και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου. Είμαστε μαζί σας παιδιά και στέλνουμε την αγάπη μας σε εσάς και τις οικογένειές σας».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο που θα γεμίσει το ΣΕΦ αύριο;

«Ανυπομονούμε να σας δούμε! Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε ένα κατάμεστο γήπεδο και είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο γήπεδό μας».