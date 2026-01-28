Κάλεσμα Φουρνιέ ενόψει Μπαρτσελόνα: «Σας χρειαζόμαστε να “ροκάρουμε” στο ΣΕΦ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε, κάλεσε τον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει το ΣΕΦ, για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έκανε κάλεσμα στον κόσμο των «ερυθρολεύκων», να γεμίσει το φαληρικό στάδιο προκειμένου να τους δώσουν ώθηση για να καταφέρουν να κερδίσουν την αναμέτρηση.

Θυμίζουμε πως η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ήδη ανακοινώσει sold - out, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τέσσερις σερί νίκες στην EuroLeague και θέλει να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων και απέναντι στους Ισπανούς.

 

Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ:

     

